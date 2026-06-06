Tra Biella e Novara niente treni per nove giorni

Biella – Sulla linea ferroviaria Biella-Novara i treni saranno sostituiti dai bus per nove giorni . La tratta sarà interessata da modifiche alla circolazione e di conseguenza agli orari, per consentire lavori programmati tra le stazioni di Novara e Agognate: la continuità del servizio sarà garantita sostituendo le corse dei treni sulla tratta con gli autobus. In una nota di Rfi si legge: “I lavori si inseriscono in un più ampio piano di interventi finalizzato alla riclassificazione dell’intera linea rispetto alla massa assiale consentita, oltre che al miglioramento degli standard di regolarità della circolazione ferroviaria. L’obiettivo è migliorare la linea anche in vista di una futura elettrificazione. Nell’ambito delle attività previste, oltre agli interventi di riclassificazione, saranno realizzati lavori per l’installazione del Sistema di controllo marcia treno (Scmt), tecnologia che consente il monitoraggio continuo della marcia del mezzo in relazione alle indicazioni dei segnali, ai limiti di velocità della linea e alle caratteristiche del convoglio, attivando automaticamente la frenatura di emergenza in caso di superamento dei parametri consentiti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione Infomobilità su sito e app Trenitalia, chiamare il call center 800 892021 o rivolgersi al personale di stazione. L’orario dei bus – si legge ancora nel comunicato – può variare in funzione delle condizioni del traffico, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. È consigliabile valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici e non sono accettati animali di grossa taglia, eccetto i cani da assistenza”.