Tra Biella e Novara niente treni per nove giorni

Biella – Da oggi fino a domenica 14 giugno la tratta sarà interessata da modifiche alla circolazione e di conseguenza agli orari, per consentire lavori programmati tra le stazioni di Novara e Agognate: la continuità del servizio sarà garantita sostituendo le corse dei treni sulla tratta con gli autobus. In una nota di Rfi si legge in proposito: “Rete ferroviaria italiana ha programmato interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Novara-Biella, in particolare nella tratta tra Novara e Agognate. I lavori si inseriscono in un più ampio piano di interventi finalizzato alla riclassificazione dell’intera linea rispetto alla massa assiale consentita, oltre che al miglioramento degli standard di regolarità della circolazione ferroviaria. Nell’ambito delle attività previste – prosegue il comunicato -, oltre agli interventi di riclassificazione, saranno realizzati lavori per l’installazione del Sistema di controllo marcia treno (Scmt), tecnologia che consente il monitoraggio continuo della marcia del mezzo in relazione alle indicazioni dei segnali, ai limiti di velocità della linea e alle caratteristiche del convoglio, attivando automaticamente la frenatura di emergenza in caso di superamento dei parametri consentiti”.