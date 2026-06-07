Formula uno – Ancora Antonelli: vince il gp di Monaco. Hamilton secondo con la Ferrari

Monaco –Kimi Antonelli vince anche il GP Monaco. Il pilota italiano a 19 anni vince il quindo GP consecutivo e lo fa davanti a Hamilton e Hadjar. Ritirati Leclerc, Norris e Verstappen. Quarto posto per Piastri. Antonelli vola nel Mondiale piloti con 66 punti di vantaggio su Hamilton, che ha superato Russell e Leclerc.Non ci sono più parole per descrivere Kimi Antonelli, che nella gara più iconica e affascinante del calendario di Formula Uno domina e mostra tutto il suo talento. Il giovane pilota italiano vince il Gran Premio di Monaco sul circuito di Monte-Carlo, azzeccando per due volte la partenza e tenendo alle sue spalle Lewis Hamilton, che deve accontentarsi del secondo posto. A muro Charles Leclerc, ancora una volta furioso con la Ferrari.
Ordine d’arrivo
- Antonelli
- Hamilton
- Hadjar
- Piastri
- Lawson
- Lindblad
- Gasly
- Albon
- Ocon
- Perez
Classifica Piloti
Kimi Antonelli 156
Lewis Hamilton 90
George Russell 88
Charles Leclerc 72
Oscar Piastri 60
Lando Norris 58
Max Verstappen 43
Isack Hadjar 29
Pierre Gasly 26
Liam Lawson 26
Classifica Costruttori
Mercedes 244
Ferrari 165
McLaren 118
Red Bull 72
Alpine 41
Racing Bulls 39
Haas 21
Williams 11
Audi 2
Cadillac 1