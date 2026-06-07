Formula uno – Ancora Antonelli: vince il gp di Monaco. Hamilton secondo con la Ferrari

Monaco –Kimi Antonelli vince anche il GP Monaco. Il pilota italiano a 19 anni vince il quindo GP consecutivo e lo fa davanti a Hamilton e Hadjar. Ritirati Leclerc, Norris e Verstappen. Quarto posto per Piastri. Antonelli vola nel Mondiale piloti con 66 punti di vantaggio su Hamilton, che ha superato Russell e Leclerc.Non ci sono più parole per descrivere Kimi Antonelli, che nella gara più iconica e affascinante del calendario di Formula Uno domina e mostra tutto il suo talento. Il giovane pilota italiano vince il Gran Premio di Monaco sul circuito di Monte-Carlo, azzeccando per due volte la partenza e tenendo alle sue spalle Lewis Hamilton, che deve accontentarsi del secondo posto. A muro Charles Leclerc, ancora una volta furioso con la Ferrari.

Ordine d’arrivo

Antonelli Hamilton Hadjar Piastri Lawson Lindblad Gasly Albon Ocon Perez

Classifica Piloti

Kimi Antonelli 156

Lewis Hamilton 90

George Russell 88

Charles Leclerc 72

Oscar Piastri 60

Lando Norris 58

Max Verstappen 43

Isack Hadjar 29

Pierre Gasly 26

Liam Lawson 26

Classifica Costruttori

Mercedes 244

Ferrari 165

McLaren 118

Red Bull 72

Alpine 41

Racing Bulls 39

Haas 21

Williams 11

Audi 2

Cadillac 1