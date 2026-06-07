Giovane trovata morta in casa: indagini in corso

Torino –Tragedia nel quartiere Aurora nel pomeriggio di oggi, sabato 6 giugno, a Torino. Una giovane donna è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento, al termine di un intervento che ha mobilitato Vigili del Fuoco, personale sanitario del 118 e Carabinieri della stazione Barriera Milano.L’allarme sarebbe scattato dopo circa 24 ore di totale assenza di contatti. Preoccupati dal suo silenzio, alcune persone vicine a lei hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che una volta raggiunto lo stabile sono riuscite ad accedere all’abitazione.All’interno dell’appartamento i soccorritori hanno rinvenuto la giovane già priva di vita. Sul posto è intervenuto anche il medico legale, incaricato dei primi accertamenti necessari a chiarire le cause del decesso. Le indagini sono attualmente in corso.