Inseriva le foto con l’intelligenza artificiale e le pubblicava online

Novara – La Polizia di Stato ha dato esecuzione alla perquisizione locale, personale ed informatica a carico di un cittadino italiano, residente a Novara, delegata dalla Procura della Repubblica di Novara. L’attività è stata avviata a seguito della denuncia presentata presso la sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Novara nel dicembre dello scorso anno, da una ragazza venuta a conoscenza della pubblicazione delle proprie foto, modificate con l’intelligenza artificiale, su app di messaggistica istantanea, gestiti dall’indagato, a cui avevano accesso centinaia di persone.Le fotografie, prive di ogni riferimento sessuale, pubblicate dalla denunciante sui social, venivano scaricate dall’indagato, modificate con l’intelligenza artificiale per “denudare” la vittima e ripubblicate su app di messaggistica istantanea.