Eletto il nuovo sindaco di Valenza: Ballerini batte al ballottaggio Griva

Valenza – Con praticamente tutte le sezioni scrutate, 18 su 21, Luca Ballerini resta avanti nel ballottaggio e sarà il nuovo sindaco di Valenza. Gli ultimi aggiornamenti riguardano la sezione 4, 12 e 14: Griva conferma la sezione 4, anche se con un margine leggermente più basso rispetto al primo turno, Ballerini conferma invece la sezione 14, ampliando il vantaggio. Il dato più significativo arriva dalla sezione 12, dove i due candidati chiudono in perfetta parità. Nel quadro complessivo restano due ribaltamenti pieni: la sezione 19, passata da Ballerini a Griva, e la sezione 9, passata da Griva a Ballerini. Al momento il vantaggio del probabile neo sindaco è di 382 voti.