Giallo in un hotel a 5 stelle in centro a Milano: uomo accusa un manager di abuso sessuale

Milano – Una serata iniziata con un drink in compagnia e finita nel peggiore dei modi, con una denuncia per violenza sessuale. È lo scenario opaco su cui sta indagando la polizia di Stato di Milano, intervenuta nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno in un noto albergo a cinque stelle del centro cittadino. A far scattare l’allarme la receptionist della struttura, allertata da un uomo di 40 anni che accusava un cliente dell’hotel, un manager statunitense di 60 anni, di averlo abusato all’interno della sua camera.Secondo quanto ricostruito dalle prime battute dell’inchiesta, il sessantenne americano, a Milano per motivi di lavoro, avrebbe approcciato il quarantenne nel corso della serata. I due avrebbero deciso di bere qualcosa insieme per passare il tempo. L’uomo ha riferito agli agenti che, dopo aver consumato un drink, la vista gli si sarebbe improvvisamente appannata, facendolo sprofondare in uno stato di semi-incoscienza. Al risveglio si è ritrovato nel letto del manager residente a Chicago, con la dolorosa consapevolezza di aver subito un rapporto non consenziente. Nella mente della vittima sarebbero rimasti solo alcuni flash confusi, tra cui il ricordo nitido delle mani dell’aggressore strette attorno al suo collo per impedirgli di divincolarsi. Davanti agli investigatori, il manager statunitense ha respinto fermamente ogni accusa, parlando di un incontro basato su una reciproca simpatia e su forti “good vibes”, e sostenendo che il rapporto sessuale consumato in camera fosse assolutamente consenziente. Di parere opposto la vittima, che ha ribadito di essere stata abusata in uno stato di totale sopraffazione e minorata difesa.Per fare piena luce su quanto accaduto all’interno della struttura alberghiera e verificare i movimenti dei due uomini, gli inquirenti hanno già disposto il sequestro e l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’hotel.