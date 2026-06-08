Tragedia in strada, motociclista muore nello scontro con un’auto

Torino – Domenica mattina segnata da un grave incidente sulle strade del torinese. Intorno alle 10.30 di ieri, Domenica 7 Giugno, il 118 Azienda Zero è intervenuto in strada Traforo del Pino, all’altezza di Villa Sassi, per uno scontro tra un’automobile e una bicicletta che ha avuto conseguenze fatali per il centauro. L’impatto, avvenuto ancora per cause in corso di accertamento, ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constato sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118. Il personale sanitario ha prestato assistenza anche al conducente dell’auto coinvolta, che è stato soccorso in stato di shock ma non ha necessitato del trasporto in ospedale. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto.