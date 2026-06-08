Veicolo in fiamme sulla Autostrada A7 tra Isola del Cantone e Ronco: traffico bloccato

Genova – Un veicolo in fiamme all’altezza del chilometro 102 Autostrada A7 Milano Genova in direzione sud ha portato nella mattinata di oggi alla chiusura temporanea del tratto tra Isola Del Cantone e Ronco Scrivia. I fatti sono avvenuti tra le 7 e le 8 del mattino. Il mezzo pesante ha preso fuoco per motivi da chiarire e dall’incendio è scaturito un denso fumo che ha reso scarsa la viabilità. Sul posto i Vigili del Fuoco, polizia stradale e soccorsi medici. Un uomo di circa 45 anni, a bordo del veicolo, è stato preso in carico dai medici. Le sue condizioni non sono gravi. Era riuscito ad uscire da solo dal camion.