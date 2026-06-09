Aggressione ad alcuni operatori dei servizi sociali: arriva la polizia

Alessandria – Momenti di tensione questa mattina: un uomo avrebbe dato in escandescenze scagliandosi contro alcuni operatori sociali del Cissaca, danneggiando poi porta e vetrata. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo, rompendo una vetrata e una porta all’interno della sede. Immediata la richiesta d’intervento delle forze dell’ordine: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia, che hanno riportato la calma. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’accaduto e sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.