Camionista procedeva contromano col suo Tir in autostrada; fermato da Polstrada

Vercelli (Ansa) – Il conducente di un autoarticolato è stato fermato dalla Polizia Stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell’autostrada A26 Voltri/Sempione. L’uomo è risultato positivo all’etilometro, con un valore di 2,18 g/l ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per il contromano, con la revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Nel suo percorso, il conducente ha urtato più volte il guard-rail, come risultato dai danni al veicolo e ai dispositivi di sicurezza a lato della carreggiata. Durante il turno serale, intorno alle 22, la sala operativa del Centro Polstrada di Torino ha segnalato la presenza dell’autoarticolato contromano nel tratto Romagnano Sesia – Vercelli Est alle pattuglie della Polstrada della sezione di Novara – sottosezione di Romagnano Sesia, in servizio sull’arteria autostradale A26. Una volta raggiunto il tratto interessato, le due pattuglie, nell’avvicinarsi, hanno attuato il dispositivo ‘safety-car’ per rallentare e bloccare i veicoli che sopraggiungevano nel senso di marcia corretto, al fine di evitare collisioni. L’autoarticolato è quindi stato intercettato all’altezza dell’intersezione con l’A4 Torino-Milano e, grazie alle manovre di interruzione del traffico messe in atto, è stato posto in sicurezza fuori dalla carreggiata. Dalle verifiche è emerso che l’autoarticolato aveva percorso contromano l’A26 dall’altezza dello svincolo di Vercelli Est.