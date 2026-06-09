Due casi di accoltellamento a Genova: polizia a Cornigliano e Bolzaneto

Genova – Ancora ferite da arma bianca, accoltellamenti, nel tardo pomeriggio di Lunedì 8 Giugno, a Genova. La polizia è intervenuta a Cornigliano, poco dopo le 19. Secondo quanto ricostruito una donna avrebbe colpito con un fendente il compagno, a seguito di una lite in casa. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova. L’uomo, di 42 anni, di nazionalità colombiana, è stato soccorso dai sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rosa Rivarolese, oltre agli agenti della polizia di stato. È arrivato al pronto soccorso cosciente. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita.L’altro episodio, a Bolzaneto, questa volta in strada. Da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In questo caso l’uomo ferito è stato portato al Villa Scassi di Sampierdarena.