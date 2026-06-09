Ecco il consiglio comunale di Valenza: seggi spartiti tra maggioranza e opposizione

Valenza – Con la vittoria di Ballerini si inizia a comporre il nuovo consiglio comunale: i 10 seggi spettanti alla sua coalizione sarebbero spartiti tra Valenza Futura (cinque), Valenza Bene Comune (tre) e Centro Riformista (due). Il fedelissimo Alberto Lanza guida la lista più corposa, seguito da Viviana Colombo, Marco Zunino, Marina Baiardi e Stefania Battista; a far loro compagnia, tra i civici “puri”, andrebbero Enrico Gamba, Monia Francescon e Anisa Hoxha. Per il raggruppamento dei moderati, invece, passerebbero il taglio Paola Volante e Andrea Soban.All’opposizione, invece, Marilena Griva sarebbe accompagnata da Davide Varona e Salvatore Di Carmelo; resterebbe clamorosamente fuori Ermes Gatti, che con le sue 255 preferenze è risultato il candidato più votato in assoluto. Il sistema D’Hondt, alla base della ripartizione dei seggi, premia infatti innanzitutto le liste più forti.