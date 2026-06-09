Sorpresi a fare sesso in pieno giorno a Monza: multati e allontanati due uomini di 60 e 70 anni

Monza – Completamente incuranti dei passanti e del fatto di trovarsi in un’area verde pubblica abitualmente frequentata da sportivi, bambini e famiglie. Nel pomeriggio di Sabato 6 Giugno, all’interno del parco di Monza, gli agenti della polizia locale hanno sorpreso e sanzionato due uomini, di età compresa tra i 60 e 70 anni, mentre consumavano un rapporto sessuale all’aperto. L’operazione è scattata a seguito delle numerose dettagliate segnalazioni giunte al comando di via Marsala da parte di diversi cittadini indignati per quanto stava succedendo. Per verificare la situazione e fermare i due uomini, la centrale operativa ha fatto confluire sul posto il Nucleo intervento rapido motociclisti. Gli agenti su due ruote hanno concentrato i controlli e i pattugliamenti nell’area specifica indicata dai frequentatori del parco, riuscendo ad individuare a individuare i soggetti proprio mentre erano ancora intenti nell’amplesso. I due protagonisti della vicenda sono due cittadini di nazionalità italiana, di età compresa tra i 60 e i 70 anni residenti a Monza. Oltre alla multa pecuniaria, che ammonta ad un totale di 253 euro, nei confronti di entrambi i trasgressori è stato applicato l’immediato ordine di allontanamento dal parco cittadino, con divieto di farvi ritorno nelle successive 48 ore.