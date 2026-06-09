Studentessa di 20 anni denuncia di essere stata stuprata: indaga la polizia

Milano – Una studentessa spagnola di vent’anni ha denunciato di essere stata violentata da un gruppo di ragazzi, al termine di una serata in discoteca a Milano. I fatti risalgono alla sera del 23 Maggio, sul caso sono in corso le indagini della polizia. La giovane avrebbe conosciuto uno dei ragazzi al The Beach, locale di via Corelli. La violenza sarebbe avvenuta poco dopo: l’uomo, stando alla ricostruzione, l’avrebbe trascinata in macchina in un luogo isolato, dove sarebbe stato raggiunto da altri amici, con cui avrebbe poi abusato della ragazza. Dopo la violenza subita, la vittima ha raggiunto in autonomia il pronto soccorso della clinica Mangiagalli a bordo di un taxi. Lì è stata visitata dai medici e successivamente si è presentata in Questura per sporgere denuncia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, sono affidate agli agenti della squadra mobile.