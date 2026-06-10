Il governatore del Piemonte Cirio a Novi per l’Ilva

Novi Ligure (AL) – Martedì 16 pomeriggio alle quattro e mezza al Museo dei Campionissimi sarà presente Alberto Cirio, governatore del Piemonte, per un tavolo tecnico della Regione sulla vertenza dell’ex Ilva. Il ministro D’Urso ha detto che le proposte in campo per salvare il polo siderurgico sono due: una del fondo americano Flacks e l’altra del gruppo industriale indiano Jindal Steel Europe. I sindacati chiedono risposte concrete sul futuro del gruppo e chiedono un calendario certo, interlocutori credibili e risorse adeguate, con un confronto reale con le parti sociali.