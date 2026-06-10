Turista di 14 anni aggredita in centro a Genova: fermata una donna

Genova – Non è ancora la dinamica dell’aggressione avvenuta ieri nel centro storico di Genova ai danni di una turista francese di 14 anni, colpita improvvisamente con un pugno al volto in via Gramsci. La ragazza, arrivata in città insieme alla famiglia dopo essere sbarcata da una crociera, sarebbe stata avvicinata nei pressi della fermata della metropolitana Darsena da una donna di circa 25 anni che, senza apparente motivo, l’avrebbe colpita sul viso. Sul posto è intervenuto il personale della Croce Bianca genovese, che ha prestato le prime cure alla minore direttamente a bordo dell’ambulanza. Dopo un primo allontanamento, la presunta aggressore sarebbe tornata sul luogo dell’episodio, venendo poi fermata dagli agenti delle volanti intervenuti per controlli e gli accertamenti del caso.