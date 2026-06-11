Accoltella il papà e gli da fuoco in camera da letto: omicidio alle porte di Milano

Milano –Le fiamme in camera da letto. Dentro c’era lui. Giuseppe Arena 73 anni. Steso a terra. Morto. È successo in via Casati 6 a Cinisello Balsamo (hinterland nord di Milano) nelle prime ore di giovedì 11 giugno. I carabinieri hanno fermato il figlio della vittima, Raffaele Arena (47 anni), con problemi psichiatrici e alle spalle (nel 2017) un arresto per omicidio preterintenzionale. Tutto è successo nelle prime ore del mattino, poco dopo le 5.30 del mattino. Giuseppe, stando a quanto ricostruito, pare sia stato raggiunto all’interno della sua camera da letto, zona in cui l’incendio è rimasto circoscritto. L’esatta dinamica degli eventi è al vaglio dei carabinieri, sul posto per i rilievi insieme alla sezione investigazioni scientifiche. Stando a quanto trapelato pare che l’anziano sia stato aggredito mentre era a letto. Sarebbe stato colpito con alcuni fendenti dal figlio Raffaele che poi avrebbe cosparso il corpo con del liquido infiammabile e per dargli fuoco. Ad accorgersi di quanto stava accadendo all’interno dell’appartamento al nono piano sono stati i carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo, che in quel momento stavano attraversando via Casati. Notata una densa colonna di fumo nero, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. Una volta dentro alla casa, tuttavia, hanno trovato il corpo esanime del 73enne sul balcone della camera da letto.