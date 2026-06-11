Cucciolo precipita in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Genova –Storia a lieto fine per Ghemon, un cucciolo di dieci mesi che, dopo essere sfuggito al controllo della proprietaria, è precipitato in un dirupo in via Pernecco Superiore, sulle alture della Valpolcevera.L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno individuato il cane e lo hanno raggiunto utilizzando una scala in dotazione.Grazie al suo carattere docile, Ghemon si è lasciato imbragare senza difficoltà. I soccorritori sono quindi riusciti a recuperarlo e a riportarlo in sicurezza dalla proprietaria, che ha potuto riabbracciarlo tra sollievo e felicità.