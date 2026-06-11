Incendio all’alba in una palazzina di Torino: evacuato l’edificio

Torino – Intervento dei Vigili del Fuoco nelle prime ore della mattina di ieri, 10 giugno, a Torino per un incendio che ha interessato una palazzina di quattro piani in via Maria Ausiliatrice.Le fiamme hanno coinvolto una mansarda di circa 100 metri quadrati e il tetto soprastante dell’edificio, rendendo necessario l’intervento di diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, l’intero stabile è stato evacuato. Non si registrano feriti né persone coinvolte. Al momento sono ancora in corso le operazioni di spegnimento definitivo e di bonifica delle aree interessate dall’incendio, mentre restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.