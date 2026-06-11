Incidente stradale a Torino Pozzo Strada: violento impatto tra due auto, due feriti lievi

Torino – L’incidente è stato registrato nel quartiere Torino Pozzo Strada nel pomeriggio di mercoledì, 10 giugno, intorno alle 16.30 all’altezza dell’incrocio tra via Francesco De Sanctis e via Chambéry. Due le auto coinvolte nel violento sinistro: una Opel e una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e gli accertamenti relativi alla dinamica del sinistro. Sono intervenuti anche i soccorsi del 118 per prestare le prime cure alle due persone che nell’incidente hanno riportato ferite, fortunatamente non gravi, e per le quali è stato successivamente disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti.