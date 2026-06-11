Va in arresto cardiaco mentre corre: salvato dai passanti

Torino – La tragedia è stata sfiorata domenica mattina, intorno alle 10.30. Il runner si è accasciato sotto gli occhi di diverse persone, che lo hanno immediatamente soccorso e hanno contattato il 112. La chiamata è stata geolocalizzata all’interno del Parco della Mandria e trasferita alla Centrale operativa del 118, che tramite un infermiere ha guidato telefonicamente i presenti nelle manovre di rianimazione. I presenti hanno anche usato il defibrillatore automatico esterno presente all’interno del parco, recuperato da un guardiaparco mentre i presenti si alternavano per non interrompere il massaggio cardiaco. Dopo due scariche del defibrillatore il cuore dell’uomo ha ripreso a battere. Nel frattempo sul posto è arrivata un’ambulanza di soccorso avanzato. Il sessantenne è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove è ricoverato in terapia intensiva.