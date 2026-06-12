A Tortona il principale centro logistico del tabacco in Italia

Tortona (AL) -– Logista, gruppo spagnolo leader nella distribuzione integrata ha progressivamente potenziato il sito tortonesea portandolo da 20.000 metri quadrati agli attuali 54.000 metri quadrati essendo il più vasto dei tre hub presenti sul territorio nazionale con oltre 60 dipendenti diretti e più di 300 operatori impegnati nelle attività del sito che coordina il rifornimento di migliaia di tabaccherie e punti vendita. Occupandosi dell’intera distribuzione dei prodotti da fumo e da inalazione, la piattaforma contribuisce a garantire allo Stato un gettito fiscale superiore ai 15 miliardi di euro all’anno, coordinando 37 depositi distribuiti tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna. Da qui ogni anno passano oltre 36 milioni di chilogrammi di tabacco, pari a quasi la metà dei volumi distribuiti in tutta Italia con circa 3.700 ordini per un milione di prodotti. Si tratta di un polo logistico che attraverso la divisione Retail gestisce anche alimentari, bevande, cartoleria, prodotti per la persona e articoli regalo destinati alle tabaccherie, mentre con Logista Pharma opera nella distribuzione di farmaci e dispositivi medici, ma anche alla raccolta e al recupero delle sigarette elettroniche esauste per cui durante le normali consegne i mezzi ritirano anche ciò che i cittadini possono lasciare all’interno di appositi contenitori che si trovano nelle tabaccherie, per consentire lo smaltimento le sigarette elettroniche recuperamdo tonnellate di sigarette elettroniche esauste.