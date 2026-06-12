Alla guida senza aver mai conseguito la patente e con 8 grammi di cocaina a bordo

Vigevano (PV) – I Carabinieri di Gravellona Lomellina hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pavia un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, per le ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e guida senza patente.Durante un servizio di controllo stradale, nel comune di Gravellona Lomellina, i militari hanno intimato l’alt all’autovettura dalla persona poi denunciata e, durante gli accertamenti, l’atteggiamento sospetto assunto dal guidatore ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. Il controllo dei documenti ha portato a scoprire che il 31enne non aveva mai conseguito la patente e in più i militari hanno rinvenuto nel veicolo circa 8 grammi di cocaina oltre a un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro.