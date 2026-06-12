Pallacanestro Serie A – L’Olimpia fa sua gara 1: batte Venezia e Sabato c’è gara 2

Milano ( Olimpia Milano – Reyer Venezia 100-80) – È a Milano a far sua gara -1 della finale scudetto della Serie A di basket . L’Olimpia batte 100-80 Venezia al Forum, dove sono Diop (18) e Mannion (17) a trascinare i compagni di squadra davanti al proprio pubblico. Le Scarpette Rosse difendono così il fattore campo e si prendono un primo vantaggio nella serie che assegnerà il titolo di Campioni d’Italia. Starà alla Reyer provare a rispondere Sabato 13 Giugno, quando è in programma il secondo atto, sempre ad Assago. Con Mannion e Brooks micidiali al tiro e la coppia Bolmaro-Guduric a innescare la fisicità di un dirompente Diop, l’Armani fa ammattire l’Umana anche nel secondo parziale e scappa sul +21, mostrando una fluidità di gioco impressionante, sia per qualità che efficienza. Alla partita si iscrivono pure Ellis e Shields e la squadra di coach Poeta si presenta all’intervallo sul 54-37. RJ Cole, Parks e Tessitori (che chiuderà con 26 punti) cercano allora di diminuire il gap di svantaggio per Venezia al ritorno sul parquet, ma l’EA7 tiene alto il ritmo e risponde a tono con Diop e Mannion, portandosi sullo score di 79-62 a dieci minuti dal termine. Nel quarto conclusivo, Milano deve dunque soltanto mettere la parola fine a una partita guidata con autorevolezza durante tutto il suo svolgimento e lo fa, vincendo gara-1 con il punteggio di 100.