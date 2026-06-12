Tenta di soffocare una madre per la bolletta: arrestato uomo di 33 anni nel torinese

Torino – Sembrerebbe legata al pagamento di una bolletta dell’acqua l’aggressione che uomo di 33 anni ha commesso nei confronti della madre la mattina di mercoledì 10 giugno nel Torinese. Secondo il racconto dell’anziana mamma, settantasettenne, il figlio avrebbe cercato di soffocarla per mezzo di un cuscino mentre la donna riposava nel letto. Solo l’intervento della nuora ha fatto però desistere l’uomo nel portare a compimento il gesto.È stata poi direttamente l’anziana a chiedere aiuto al 112 e a far arrivare a casa diverse pattuglie della Compagnia dei Carabinieri di Chieri.All’arrivo dei militari della locale Stazione e del Radiomobile, il figlio si era già allontanato da casa per andare al lavoro. Rintracciato nel giro di poco, dopo una puntuale ricostruzione dell’accaduto e del racconto i militari lo hanno arrestato in flagranza differita per tentato omicidio e maltrattamenti familiari.Ora l’uomo è ristretto presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino a disposizione della Procura di Torino, che procede.