Incidente nel milanese: schianto tra auto e moto, grave un uomo

Cornaredo (MI) – Un motociclista di 61 anni è rimasto ferito in un incidente con un’automobile sulla strada provinciale 214 a Cornaredo nel pomeriggio di venerdì 12 giugno.Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 43 anni e un uomo di 61 anni. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è rimasto incastrato sotto il veicolo. L’uomo è stato liberato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con un’autopompa del distaccamento di Rho. Una volta estratto è stato affidato ai sanitari e trasportato in codice rosso al pronto soccorso con il supporto dell’automedica. Le sue condizioni sono delicate. Meno gravi, invece, le condizioni della 43enne alla guida dell’auto che è stata trasportata in codice verde.