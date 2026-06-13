Incidente stradale a Carignano: morto motociclista di 21 anni

Carignano (TO) – Un incidente stradale mortale ha coinvolto un giovane motociclista, deceduto poi in ospedale. Il sinistro è avvenuto a Carignano intorno alle 23 di venerdì sera, 12 giugno, sulla statale 20 per il Colle di Tenda. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero e anche i carabinieri. La strada verso La Loggia è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Il ragazzo, 21 anni, è stato soccorso prima dai sanitari a bordo dell’ambulanza e poi dall’equipe del servizio regionale di elisoccorso ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale CTO di Torino dove è poi deceduto.