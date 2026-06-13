Investito ragazzo in corso Italia nella notte: in pericolo di vita al San Martino

Genova – Un ragazzo di 28 anni è stato investito in corso Italia mentre attraversava la strada ed è in gravissime condizioni al San Martino. È successo intorno alle 4.30 della notte: è stato colpito da un’auto nei pressi di via San Giuliano, in direzione centro. All’arrivo dei soccorritori risultava in stato di incoscienza tanto che le prime chiamate parlavano di arresto cardiaco, fortunatamente poi non confermato. Ha riportato un trauma cranico con profonde lacerazioni a una gamba e ad una mano e la semi-amputazione di un dito, con emorragia.È stato intubato e condotto al pronto soccorso del Policlinico San Martino in condizioni molto gravi e al momento non è escluso il pericolo di vita. L’auto si è allontanata in seguito all’investimento ma è stata fermata poco dopo dalla Polizia di Stato, che conduce le indagini sul caso. A bordo c’erano più persone: da appurare chi fosse alla guida.Dai primi accertamenti, la causa dell’incidente è la velocità elevata dell’auto pirata e probabilmente il fatto che il ragazzo non si trovasse sulle strisce. Quest’ultima è un’ipotesi che le forze dell’ordine dovranno verificare.