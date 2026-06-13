Pallacanestro – La Bertram dalla prossima stagione parteciperà all’Eurocup

Tortona (AL) – Il Derthona Basket torna in Europa. Dalla prossima stagione la Bertram Derthona Tortona sarà ai nastri di partenza della BKT EuroCup. Il Club bianconero è uno dei ventidue ad aver ottenuto la licenza quinquennale (3+2) per partecipare alla seconda manifestazione per ordine di importanza di Euroleague Basketball, che dal prossimo anno inaugura il nuovo format allargato a 32 squadre. La selezione delle squadre si è basata sulle classifiche finali dei rispettivi campionati nazionali, con 22 club ad ottenere appunto licenze a lungo termine e altre a ricevere inviti come wild card.