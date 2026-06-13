Pallacanestro Serie A – Un ‘Olimpia forza quattro travolge Venezia: Martedì si può chiudere la serie e festeggiare

Milano ( Olimpia Milano – Umana Reyer Venezia 92-79) – Strepitosa prestazione dell’Olimpia che si aggiudica gara 2 al Forum schiacciando una Venezia che non è praticamente mai entrata in partita. Nel primo quarto Milano parte fortissimo con le triple di Shields, Brooks e Leday che le permettono di portarsi avanti di nove (13-2). Venezia prova a ridurre il gap con le penetrazioni di Cole che però non permettono agli ospiti di avvicinarsi più di troppo, merito di una difesa di Milano perfetta. La prima porzione di gioco si chiude sul 31-22 con l’Olimpia a più nove. Nel secondo quarto si scatena Armani Brooks autore di tre triple sul finale di quarto, con una Venezia che sembra rientrare un pò in partita. Nel secondo tempo Milano consolida il vantaggio non consento a Venezia di portarsi a ridosso della squadra di Poeta. Milano chiude la partita con uno scarto di tredici punti e ora è pronta per chiudere la serie a Venezia in gara 3, Martedì sera.

Olimpia Milano – Umana Reyer Venezia

Parziali: 31-22/31-27 (62-39)/ 18-25 (80-64)/ 12-15 ( 92-79)

Olimpia Milano: 1 Mannion, 3 Ellis, 7 Tonut, 10 Bolmaro, 12 Brooks, 16 Leday, 17 Ricci, 21 Flaccadori, 23 Guduric, 25 Diop, 31 Shields, 32 Nebo. Coach Poeta

Umana Reyer Venezia: 8 Bowman, 1 Cole, 22 Parks, 00 Tessitori, 33 Wiltjer, 7 Candi, 5 De Nicolao, 2 Horton, 4 Lever, 11 Nikolic, 45 Valentine, 10 Wheatle