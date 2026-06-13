Restituito dopo 42 anni il Garelli rubato: ritrovamento a Volpiano, denuncia per ricettazione

Volpiano (TO) – Una storia dal forte valore simbolico si è conclusa nei giorni scorsi a Volpiano, in provincia di Torino, dove i Carabinieri hanno recuperato un ciclomotore Garelli rubato ben 42 anni fa. Durante un controllo, una pattuglia della Stazione locale ha fermato un uomo di 64 anni alla guida del mezzo privo di targa. Gli accertamenti sul telaio hanno rilevato che il ciclomotore risultava rubato dal 1984. Il conducente è stato denunciato per ricettazione dalla Procura di Ivrea, mentre i militari hanno avviato le ricerche del legittimo proprietario. Il mezzo è così stato restituito al proprietario legittimo, oggi un uomo di 58 anni di Saluzzo, che aveva denunciato il furto all’epoca, quando viveva a Vado Ligure. Per lui si tratta del primo ciclomotore, legato ai ricordi dell’adolescenza e ritrovato dopo oltre quattro decenni.