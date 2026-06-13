Stordita con spray urticante e derubata in casa da due finti addetti di Asm: indagano i Carabinieri

Prarolo (VC) – Giovedì mattina due falsi addetti di Asm Vercelli, la multiservizi

municipale per la distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la gestione del ciclo idrico integrato e dell’igiene urbana e ambientale, si sono fatti aprire la porta dell’abitazione in Via Marconi di una donna di 70 anni. Quindi, dopo essere entrati e stordito la vittima con lo spray urticante, si sono impossessati del portafoglio e di alcuni monili in oro, per poi fuggire in auto facendo perdere le proprie tracce. L’allarme è stato dato da un vicino di casa che, attirato dalle urla della donna, ha tentato anche di inseguirli, riuscendovi però soltanto per un tratto, prima di perderli di vista lungo la tangenziale. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri, sulla base della denuncia presentata dalla vittima poco dopo l’accaduto. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso anche la targa dell’auto utilizzata dai malviventi. La donna, che vive con la figlia che a quell’ora era al lavoro, ha detto di aver intuito, nel momento in cui aveva aperto, che i due uomini non fossero veri operatori Asm, ma non ha avuto il tempo di reagire.