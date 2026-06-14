Agenti della Penitenziaria aggrediti da un detenuto in Tribunale

Torino (Ansa) – Ennesima aggressione ai danni di appartenenti alla Polizia Penitenziaria ieri al tribunale di Torino, dove un detenuto di nazionalità gambiana, appresa la notizia del rinvio dell’udienza al lunedì successivo, ha dato in escandescenze, iniziando a inveire contro il personale di scorta, sputando, tentando di divincolarsi violentemente e opponendo una feroce resistenza. Nel corso delle operazioni di contenimento un sovrintendente è stato morso alla parte superiore della coscia, riportando una evidente lacerazione cutanea e una prognosi di dieci giorni. Un altro poliziotto ha subito una lacerazione all’avambraccio, mentre gli altri componenti della scorta hanno riportato lesioni e contusioni giudicate guaribili fino a cinque giorni.