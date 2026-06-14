Calcio amatoriale: Atletico Pezzana e Livorno Ferraris vincitori nella serata del Csi

Trino (VC) – Una stagione da incrociare per le protagoniste della provincia, culminata nell’ultimo atto dell’altra sera nella suggestiva cornice dello stadio “Roberto Picco” di Trino. Nella coppa è arrivato il primo, storico successo del Club Atletico Pezzana: l’1-0 finale è firmato dal roccioso difensore Biano. Nel ruolo di allenatore Nino Di Ruba, ex capitano e a sua volta bandiera come Andrea Montesano che aveva allenato il team in precedenza. Nella finale scudetto invece arriva il bis del Livorno Ferraris che si impone ai rigori contro il Real Saluggia dopo che tempi regolamentari e supplementari erano finiti 1-1: a rete Sondri e Lavigna per il Real Saluggia. Quest’ultimo non ha saputo sfruttare la superiorità numerica già da metà primo tempo. Nell’ occasione sono stati assegnati anche molti premi speciali e riconoscimenti, consegnati dal Consiglio direttivo del Csi provinciale e dal comune di Trino, rappresentato dal vice sindaco Mattia Beccaro. Due i premi speciali: alla carriera a Riccardo Dellarole e all’allenatore di Trova Nerino Ferraro.