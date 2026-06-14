Formula uno – Capolavoro Hamilton in Catalogna: vince il primo gp con la Ferrari

Catalogna – Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari! Nel Gran Premio di Formula 1 di Barcellona-Catalogna il britannico centra il successo numero 106 della sua carriera e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Si ritirano quasi in contemporanea clamorosamente a tre giri dal termine sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc. Charles Leclerc recupera subito tre posizioni, mentre Hadjar naufraga nelle retrovie. Russell trova subito un grande ritmo, mentre Lewis soffre con la mescola più morbida. È proprio il britannico della Ferrari a rompere gli indugi delle soste al giro 12, con Russell che risponde al passaggio dopo e via via tutti gli altri. La situazione resta più o meno invariata fino al giro 28, quando riparte il valzer ai box: ancora Hamilton il primo a fermarsi, ma stavolta le due frecce d’argento restano fuori. Antonelli si avvicina clamorosamente a Russell, facendo partire un duello che favorisce l’avvicinamento di Hamilton e Norris. Negli ultimi quattro giri succede di tutto, Antonelli sorpassa Russell ma poi la sua Mercedes si ferma clamorosamente. Destino analogo anche per Leclerc (sesto dietro a Verstappen per tutta la gara), che è vittima di un problema allo sterzo ed è costretto al ritiro. Gli ultimi passaggi sono tutti rallentati dalla Virtual Safety Car causata da Antonelli, mentre Hamilton può festeggiare il ritorno alla vittoria e anche a riaprire un Mondiale apparentemente chiuso. Quarto posto per Verstappen, davanti a Piastri e Hadjar.

Ordine d’arrivo

1 Lewis Hamilton (Ferrari)

2 George Russell (Mercedes) +19.561

3 Lando Norris (McLaren) +23.719

4 Max Verstappen (Red Bull) +40.497

5 Oscar Piastri (McLaren) +58.793

6 Isack Hadjar (Red Bull) 1 giro

7 Pierre Gasly (Alpine) 1 giro

8 Franco Colapinto (Alpine) 1 giro

9 Liam Lawson (Racing Bulls) 1 giro

10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1 giro

11 Gabriel Bortoleto (Audi) 2 giri

12 Carlos Sainz (Williams) 2 giri

13 Esteban Ocon (Haas) 2 giri

Classifica piloti

1 Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 punti

2 Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 punti

3 George Russell (Mercedes) – 106 punti

4 Charles Leclerc (Ferrari) – 75 punti

5 Lando Norris (McLaren) – 73 punti

6 Oscar Piastri (McLaren) – 68 punti

7 Max Verstappen (Red Bull) – 55 punti

8 Pierre Gasly (Alpine) – 41 punti

9 Isack Hadjar (Red Bull) – 34 punti

10 Liam Lawson (Racing Bulls F1 Team) – 26 punti

11 Franco Colapinto (Alpine) – 19 punti

12 Oliver Bearman (Haas) – 18 punti

13 Arvid Lindblad (Racing Bulls F1 Team) – 12 punti

14 Carlos Sainz Jr. (Williams) – 6 punti

15 Alexander Albon (Williams) – 5 punti

16 Esteban Ocon (Haas) – 3 punti

17 Gabriel Bortoleto (Audi F1 Team) – 2 punti

18 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto

Classifica costruttori

Mercedes – 262 punti

Ferrari – 190 punti

McLaren – 141 punti

Red Bull – 89 punti

Alpine – 60 punti

Racing Bulls – 38 punti

Haas – 21 punti

Williams – 11 punti

Audi – 2 punti

Aston Martin – 1 punto

Cadillac – 0 punti