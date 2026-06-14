Morto uomo di 82 anni schiacciato da un trattore

Brandizzo (TO) – Tragedia nel primo pomeriggio di Venerdì nel torinese: un uomo di 82 anni è morto travolto da un trattore a Brandizzo, nella zona agricola di Cascina Bologna. L’uomo è stato travolto dal mezzo agricolo che aveva in uso: è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il personale del 118 di Azienda Zero, intervenuto sul posto, ha potuto soltanto constatare il decesso del pensionato. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco per permettere gli accertamenti sull’incidente da parte dei Carabinieri della Compagnia di Chivasso e gli ispettori della Spresal dell’Asl To4.