Rider arrestato per violenza sessuale: palpeggia e molesta tre giovani donne

Milano – Un rider di 25 anni, richiedente asilo e lavoratore per una piattaforma di consegne a domicilio, è stato arrestato a Milano con l’accusa di violenza sessuale continuata. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Milano, è stata eseguita Giovedì 11 Giugno dalla Polizia. L’uomo è accusato di aver aggredito tre giovani donne in tre diverse occasioni, sempre durante la consegna della spesa o del cibo a domicilio. Gli accertamenti della procura di Milano e della Squadra Mobile non si sono conclusi con l’arresto di giovedì. Gli investigatori, infatti, stanno compiendo verifiche su almeno altri sette episodi di violenza segnalati sul territorio cittadino. Si tratta di casi del tutto simili per modalità d’azione.