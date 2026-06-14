Tragedia sul Gran Paradiso: tre alpinisti precipitati sulla parete Nord, morti tutti

Torino – Si è trasformata in tragedia la salita sulla parete Nord del Gran Paradiso, dove tre alpinisti hanno perso la vita dopo una caduta di una centinaia di metri lungo uno degli itinerari più severi del massiccio. Rispetto alle prime informazioni diffuse in mattinata, è arrivata la conferma del decesso di Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, 29 anni, Michael Zenatti, 39 anni. I tre erano residenti in trentino, nella zona della valle dell’Adige. I corpi sono stati recuperati a circa 3.600 metri di quota dal Soccorso Alpino valdostano, prima di essere trasferiti all’obitorio del cimitero di Aosta.L’allarme è scattato in serata, dopo il mancato rientro dei tre al rifugio. La Centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta ha immediatamente attivato le operazioni di ricerca, con l’intervento del Soccorso Alpino valdostano e dell’elicottero.Secondo una prima ricostruzione del SAGF di Entreves, ancora al vaglio degli inquirenti, uno dei tre alpinisti potrebbe essere scivolato durante la progressione, trascinando con sé gli altri due compagni legati in cordata.mpervio e instabile, lungo una parete che anche in condizioni favorevoli non concede margini di errore. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.