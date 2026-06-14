Tragico incidente sulla Torino – Aosta: un uomo deceduto, tre feriti gravi

Volpiano (TO) – Un grave incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 19.30, sulla Torino- Aosta, all’altezza di Volpiano in direzione Torino. Il sinistro ha coinvolto quattro persone, tutti uomini. Per uno di loro è stato constatato il decesso, mentre gli altri tre sono rimasti feriti. Tutti i coinvolti sono di origine straniera, al momento non si conoscono le loro generalità. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. I tre feriti sono stati soccorsi dall’equipe del Servizio Regionale di Elisoccorso e dal personale sulle ambulanze, venendo tutti classificati come codici rossi. L’elisoccorso ha provveduto a trasportare uno dei feriti al CTO, mentre gli altri due sono stati trasportati a bordo delle ambulanze all’ospedale Giovanni Bosco. Stando alle prime informazioni il veicolo sarebbe uscito fuori dalla carreggiata in maniera autonoma terminando in un campo adiacente. Oltre al 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e la Polizia Stradale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.