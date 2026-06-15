Auto a fuoco lungo la Colla: nessun ferito

Valenza (AL) – Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 15 di Domenica lungo la Colla per un’auto improvvisamente avvolta dalle fiamme lungo il tratto tra Betania e Valenza. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Le persone che si trovavano a bordo del veicolo sono riuscite ad uscire tempestivamente dal mezzo e non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra del distaccamento di Valenza, supportata dall”autobotte proveniente dal comando di Alessandria. Aut