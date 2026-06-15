Controlli della Polizia di Stato a Torino: arrestati cinque spacciatori nell’ultimo mese

Torino – Negli ultimi 30 giorni la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nell’area di competenza del Commissariato Dora di Vanchiglia. Durante le operazioni denominate”ad alto impatto” sono state identificate circa 700 persone, controllati 143 veicoli e 27 attività commerciali nella zona di Porta Palazzo, Baloon, Corso Palermo, Corso Vercelli e Corso Giulio Cesare. L’operazione, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di droga, ha portato a cinque arresti e all’allontanamento di quattro persone delle aree sottoposte a vigilanza forzata. Complessivamente sono stati sequestrati circa 200 grammi di sostanze stupefacenti.Anche la Squadra Mobile ha contribuito all’operazione con altri 4 arresti, il sequestro di cocaina, crack e hashish e oltre 4 mila euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’attività ha coinvolto anche Guardia di Finanza, Polizia Locale e Carabinieri.