Morto il ragazzo investito da un’auto dopo la lite a Genova: arrestato ragazzo di 28 anni

Genova – Non ce l’ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che Sabato 13 Giugno era stato investito da un’auto al termine di una lite a Genova. La vittima si chiamava Edoardo Corrieri: le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi, come comunato dallo stesso nosocomio, all’ospedale San Martino di Genova. L’autore dell’investimento, Vincenzo Rametta, di 28 anni, era stato subito fermato e portato al carcere di Marassi. L’investimento è avvenuto alla prime luci dell’alba di Sabato 13 Giugno. Rametta, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire. L’uomo, senza precedenti penali, aveva un tasso alcolemico di 1.15. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la lite tra i due era cominciata fuori da una discoteca dopo l’approccio tentato con una ragazza. Era stato rincorso dal gruppo di amici di lei che volevano picchiarlo e hanno accerchiato la sua auto parcheggiata sull’altro lato della strada. Lui per fuggire avrebbe ingranato la marcia partendo a tutta velocità e travolgendo il coetaneo che ha battuto violentemente la testa sul marciapiede. Questa mattina, prima che si avesse notizia del decesso, davanti al Gip si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto di Rametta per tentato omicidio. Reato che ora, dopo la morte di Corrieri, verrà cambiato in omicidio.