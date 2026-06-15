Precipita sulle Alpi Marittime: trattenuto dalla corda ma è grave all’ospedale

Cuneo (Ansa) – Illesi gli altri due compagni di cordata in località Borgo Stella. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese con il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15:30 dal gestore del Rifugio Bozano a 2.453 m, in Valle Gesso ai piedi del Corno Stella nelle Alpi Marittime, che ha sentito delle grida di aiuto provenienti dalla zona dello Spigolo Inferiore, sulla parete meridionale della montagna. L’equipe è stata sbarcata sul posto con il verricello e ha stabilizzato l’uomo prima di imbarcarlo sull’elicottero per il trasferimento in ospedale, con un codice rosso. Il tecnico del Soccorso alpino è rimasto in parete con i compagni di cordata in attesa del recupero da parte del velivolo, in seguito all’ospedalizzazione, ma nel frattempo le condizioni meteo sono peggiorate impedendo l’intervento dal cielo. Il gruppo ha quindi iniziato la discesa dalla parete in corda doppia e sta procedendo in direzione del rifugio Bozano.