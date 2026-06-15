Rave party e feste abusive a Torino: la Polizia ferma tutto

Torino – A Torino, gli agenti della polizia hanno impedito lo svolgimento di due feste non autorizzate previste all’aperto. I controlli sono stati organizzati monitorando alcune comunicazioni sui social network, con cui erano diffusi inviti per partecipare agli eventi, e sulla base delle segnalazioni pervenute nelle ultime settimane da alcuni residenti infastiditi. Per Venerdì 12 Giugno era stato organizzato un party con musica techno pubblicizzato con il nome “Disconci Reali”, ai giardini reali di Torino. L’indomani, gli agenti sono intervenuti al parco della Colletta, da settimane teatro di feste con musica ad alto volume. Il party previsto per il 13 Giugno non ha avuto luogo visti che, già dal pomeriggio, l’area è stata presidiata dalle volanti, in collaborazione con i Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. È stato notato anche l’arrivo di furgoni con a bordo amplificatori e attrezzatura musicale, che non si sono fermati al parco vista la presenza delle forze dell’ordine.