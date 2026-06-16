Catturata banda specializzata nei reati contro il patrimonio: tra loro tre minori

Pavia – Sgominata una banda di criminali rei di aver compiuto vari reati contro il patrimonio in diverse province del Nord Italia. Questa mattina i Carabinieri di Pavia hanno dato esecuzione a due ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Pavia e dal Tribunale per i minorenni di Milano nei confronti di nove persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia per una serie di reati contro il patrimonio commessi in diverse province del Nord Italia. Sette persone, di cui un minore, sono state sottoposte alla custodia cautelare in carcere e altri due minori sono stati messi in comunità. I militari hanno anche portato a termine perquisizioni che hanno permesso di rinvenire e sequestrare attrezzi da scasso e telefoni cellulari.L’indagine ha preso avvio dopo un furto in un supermercato avvenuto nel giugno dello scorso anno, nel corso del quale i malviventi erano riusciti rubare la cassaforte del negozio sradicandola e trascinandola all’esterno usando delle cinghie di carico agganciate a un mezzo