Furto a bordo di un treno regionale: arrestato dalla Polfer di Alessandria

Alessandria – Nella serata dell’11 maggio scorso, il personale della Polfer di Alessandria ha tratto in arresto un uomo gravemente indiziato di aver sottratto un telefono cellulare a un passeggero a bordo del treno regionale proveniente da Savona e diretto ad Alessandria. L’intervento è scattato all’arrivo del convoglio presso la stazione di Alessandria, a seguito della segnalazione del furto. Grazie alla descrizione fornita, gli operatori hanno immediatamente individuato e fermato un soggetto corrispondente alle caratteristiche indicate, impedendogli di allontanarsi dallo scalo ferroviario.I successivi accertamenti hanno consentito di recuperare il telefono cellulare appena sottratto, che è stato riconosciuto e sbloccato dal legittimo proprietario e quindi restituito allo stesso. L’uomo è stato pertanto arrestato con l’accusa di furto aggravato, arresto successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune indicato, con prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne.