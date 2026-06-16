Spaccata davanti negozio Noli di via Dante ad Alessandria

Alessandria – Un altro atto vandalico nel centro di Alessandria, il secondo nel giro di pochissimi giorni. La scorsa notte nel mirino è finito lo storico negozio Ortopedia Noli, situato all’angolo tra via Dante e corso Alfonso La Marmora.Secondo le prime ricostruzioni, l’azione sarebbe avvenuta ieri sera intorno alle 22.30, quando qualcuno ha prima tentato di sfondare una delle vetrine laterali dell’esercizio commerciale poi, utilizzando un sampietrino, ha colpito pesantemente e danneggiato un secondo vetro affacciato su via Dante. I malviventi non sono riusciti ad entrare all’interno del locale, ma il tentativo di incursione ha provocato ingenti danni materiali alla struttura. L’episodio segue di pochissimo tempo il raid vandalico avvenuto solo qualche giorno fa ai danni del Caffè degli Artisti di via Vochieri, alimentando la preoccupazione tra i commercianti della zona.