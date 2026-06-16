Terza edizione per il “Voucher digitalizzazione PMI”

Torino – Approvata dalla Giunta Regionale la terza edizione del “Voucher digitalizzazione PMI”, che dispone di una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro nell’ambito del Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027. L’intervento sostiene i progetti di digitalizzazione delle micro e piccole imprese piemontesiiscritte nel Registro Imprese delle Camere di commercio e dei professionisti, favorendo l’adozione di tecnologie innovative, l’acquisto di beni e servizi digitali, attività di consulenza specializzata e percorsi di formazione. Si inserisce così nella strategia regionale per rafforzare la competitività del sistema produttivo piemontese e accompagnare le imprese nei processi di innovazione e trasformazione digitale. Le prime due edizioni del bando hanno registrato complessivamente 3.336 domande, un risultato che conferma la forte attenzione delle imprese piemontesi verso gli strumenti di innovazione e trasformazione digitale. Il bando aprirà a ottobre. Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di contributi a fondo perduto, con intensità variabile tra il 50% e il 70% delle spese ammissibili, in funzione della dimensione aziendale e delle caratteristiche dei progetti presentati.