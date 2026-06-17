Cadavere trovato nel Naviglio alle porte di Milano: disposta l’autopsia

Milano – Disposta l’autopsia sul corpo del 38enne dello Sri Lanka recuperato nel pomeriggio di martedì 16 giugno nelle acque del Naviglio Grande a Corsico. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Il medico legale, intervenuto in via Alzaia Trieste per una prima ispezione sul corpo non ha riscontrato evidenti segni di violenza. L’allarme è scattato poco dopo le 15 di martedì. A chiedere l’intervento dei soccorsi è stata una persona che ha visto il corpo trascinato dalla corrente. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica, oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco che si sono occupati del recupero. Una volta portato sull’alzaia i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.